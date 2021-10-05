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Dünya

Eski basın sözcüsü uyardı: Trump tekrar seçilirse aklında intikam olacak

Grisham, Trump'ın 2024'te seçilmesi durumunda "zalim" politikalar yürüteceğini ifade etti

05 Ekim 2021 10:56

T24 Dış Haberler

Stephanie Grisham, bir dönem basın sözcülüğünü yaptığı Donald Trump'ın 2024'te tekrar başkanlığa aday olacağını düşündüğünü ve kazanırsa ABD demokrasisine geçmişte oluşturduğundan çok daha büyük bir tehlike oluşturacağını söyledi. 

ABC'nin 'Good Morning America' programına konuk olan Grisham, "O açıkça Cumhuriyetçi Parti içinde önde giden aday. Herkes ona sadakatini gösteriyor. O ise görevden alınması için oy kullananlardan intikam almak için yola çıktı" dedi. 

Grisham, "İnsanları uyarmak istiyorum; kazanması durumunda tekrar seçilmeyi düşünmesi gerekmeyecek. Aklında intikam olacak ve bazı zalim politikalar yürütecek" değerlendirmesinde bulundu.

The Washington Post, Trump'ın ağuston ayında 2024 için adaylığını açıklamak istediğini, ancak danışmanlarının beklemesi konusunda kendisini uyardığını belirtti.

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