Eski Başbakanlık çalışanı Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Başbakanlık'ta memurken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilen B.S., yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçarken yakalanarak gözaltına alındı.

54'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'hudut kartalları', Yunanistan sınırındaki Saçlımüsellim köyünde yaptığı kontroller sırasında sınır geçmeye çalışan kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerde şüphelinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Başbakanlık'taki memurluk görevinden ihraç edilen B.S. olduğu belirlendi. Sınır karakolundaki işlemlerinin ardından B.S. gözaltına alındı.