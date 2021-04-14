Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti

Eski başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Akbulut, geçen yılın Kasım ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uzun süre tedavi gören Yıldırım Akbulut, bugün hayatını kaybetti.

Yıldırım Akbulut kimdir?

1935 yılında Erzincan’da doğan Akbulut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Adalet Partisi Erzincan İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer alan ve 1983'teki genel seçimde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye giren Akbulut, 26 Ekim 1984 - 6 Eylül 1987 arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev aldı.1987'deki genel seçimde yeniden milletvekili olan Akbulut, TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989'a kadar sürdürdü.

Turgut Özal'ın 1989'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut'un Başbakanlığında 47. Hükümet kuruldu. 17 Kasım 1989'daki ANAP 1. Olağanüstü Kongresi'nde Özal'dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna Akbulut oturdu. Akbulut, 15 Haziran 1991'de gerçekleştirilen ANAP Kongresi'nde Mesut Yılmaz'a yenilerek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

Bu süreçten sonra siyasi çalışmalarına devam eden Akbulut, 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 2000'e kadar sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak adaylığını 2. turun ardından geri çeken Akbulut, 2002'de ANAP'tan istifa ederek Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İstanbul milletvekili adayı oldu. Akbulut, DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle TBMM'ye veda etti.

Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Samia Akbulut ile evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babasıydı.

Yıldırım Akbulut için başsağlığı mesajları yayımlandı



Akbulut için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eski Başbakan ve TBMM Başkanımız, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, değerli devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum Yıldırım Bey'e Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadesini kullandı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:



"Eski Başbakanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve İçişleri Bakanlığı da yapan, Yıldırım Akbulut Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Sayın Başbakanımıza Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun...



Sağlık Bakanı Koca:



"Eski Başbakanlarımızdan Yıldırım Akbulut Beyefendi’yi kaybettik. İyi bir insan ve milletimizin hizmetinde bir devlet adamıydı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun."



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

"Eski Başbakanlarımızdan, değerli siyaset ve devlet adamı Yıldırım Akbulut’un vefatından dolayı derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!



Hazine ve Maliye Bakanı:



"47. Hükümetin Başbakanı, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sn. Yıldırım Akbulut’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun."



Fahrettin Altun:



“47. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı, TBMM eski başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi sayın Yıldırım Akbulut’un vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.



Mansur Yavaş:



"Eski başbakanlarımızdan Sn. Yıldırım Akbulut'un vefat haberini üzüntüyle aldım. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."

Ekrem İmamoğlu:

"Eski Başbakanlarımızdan, TBMM Başkanlığı görevi de yapmış olan Avukat Yıldırım Akbulut'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

"Türk devlet ve siyaset hayatımızın mümtaz isimlerinden birisi olan, yakın siyasi tarihimizde Anavatan Partisi Genel Başkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerini üstlenen, dürüst ve dengeli mizacı ile bilinen Sayın Yıldırım Akbulut’un vefatından büyük üzüntü duydum. Ebediyete irtihalinden evvel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini de yürüten merhum Yıldırım Akbulut’a Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, siyaset camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."