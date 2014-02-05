'Eski başbakanı da dinlemişler'

Eski Almanya Başkanı Schröder'in Amerikan gizli servisi tarafından dinlendiği iddia edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA), eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'i dinlediği ileri sürüldü.

"Süddeutsche Zeitung" ve Kuzey Almanya Radyo ve Televizyon Kurumunun (NDR) haberine göre, 2003 yılında Irak Savaşı öncesinde Schröder'in de yüksek olasılıkla NSA tarafından dinlendiği iddia edildi.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın, Schröder'in 2002 yılından itibaren izlenen kişiler ve kurumlar listesinde ‘338’ numara altında yer aldığı belirtilen haberde, kimliği açıklanmayan ABD hükümet çevreleri ve NSA'nın içinde bilgi veren kaynağın Schröder'in o dönemde ABD'nın Irak Savaşı için yaptığı hazırlığa karşı eleştirisel tutum sergilediği gerekçesiyle dinlenmenin hedefi olduğunu ifade ettikleri kaydedildi.

Bu ifadelerin NSA'nın eski sistem analisti Edward Snowden'in bir belgesiyle desteklendiğine işaret edilen haberde, bu belgede dinlenme faaliyetlerinin 2002'de başladığı ve Başbakan Merkel'i işaret ettiği, ancak Snowden'in belgesini yorumlayan NSA'nın içinden bilgi veren kaynağın dinlenme hedefinin, kişi değil makam olduğu belirtildi.

Söz konusu belgenin sadece 2002'den beri Başbakanın dinlendiğini ortaya koyduğunu ifade eden kaynak, listede şimdiki Şansölyenin isminin yer aldığını kaydetti.

Buna göre 2005 yılından sonra Başbakanlık görevini yürüten Merkel'in muhtemelen bu tarihten sonra dinlenmeye başlandığı ifade edilirken, 2002'de Gerhard Schröder'in başkanlık görevinde bulunduğu vurgulandı.

Schröder ise ''O dönemde ABD gizli servisleri tarafından dinlendiğim aklıma gelmezdi. Şimdi bu beni şaşırtmıyor'' değerlendirmesini yaptı.