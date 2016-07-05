Eski başbakandan Japon sporculara: Milli marşı mırıldanmadan söyleyin

Japonya'da 2020 Yaz Olimpiyat oyunları komitesinin başkanlığını yapan eski başbakan Yoshiro Mori, sporcuların ulusal marşı 'mırıldanmadan' söylemelerini istedi.

Gaflarıyla ünlü Mori, marşı düzgün söylemeyenlerin ülkelerini temsil etmeyi hak etmediğini belirtti.

Sporcular Japonya’nın milli marşı Kimigayo’yu söyledikten sonra, “Podyuma çıktığınızda lütfen milli marşımızı mırıldamayın, yüksek sesle söyleyin. Milli marşı söyleyemeyen sporcuların Japonya’yı temsil etmesi söz konusu olamaz” dedi.

2000 – 2001 arasında başbakanlık yapan Yoshiro Mori, tartışmalara yol açan yorumlarıyla biliniyor.

Şubat 2014’te kendisine uluslararası bir topluluk karşısında neden İngilizce konuşmadığı sorulunca İngilizcenin 'düşmanın dili' olduğunu söylemişti.

Soçi Kış Olimpiyat oyunlarında Japon buz patencisi Mao Asada’nın performansını eleştirdiğinde de büyük tepki çekmişti.