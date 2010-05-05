Eski Başbakan'dan canlı yayında 'sunturlu küfür'

T24 - İtalya'nın eski başbakanlarından Massimo D'Alema, televizyondaki canlı yayın sırasında sinirlerine hâkim olamayarak muhatabına sunturlu bir küfür savurdu. D'Alema, İtalyan gazetesi Il Giornale'nin genel yayın yönetmeni yardımcısı Alessandro Sallusti ile katıldığı programda, Sallusti'nin "Genç kızları sizin adamlarınız, Puglia'da rüşvet olarak kullanıyorlardı Sayın Başkan!" sözleri üzerine, "Yok, yok, genç kızlar sizin başbakanınıza, iş vereninize gidiyorlardı. S..... gidin başımdan, anladınız mı?" sözleriyle karşılık verdi. Bu durum üzerine kesilen canlı yayın bir süreliğine kesilirken, ikili bu arada sakinleştirildi.





Devlet televizyonu Rai3'teki "Ballaro" adlı açık oturum programı, canlı yayın konukları D'Alema ile Il Giornale gazetesinin genel yayın yönetmeni yardımcısı Alessandro Sallusti arasında söz düellosuna sahne oldu.





Ekonomik Kalkınma Bakanı Claudio Scajola'nın Roma'da aldığı bir evin fiyatının yarıdan fazlasının yolsuzluklara karışmış bir müteahhit tarafından ödendiği iddiasının ardından istifasının tartışıldığı programdaki ateşli polemik, Sallusti'nin D'Alema'ya yönelttiği bir eleştiriyle başladı.





Sallusti, D'Alema'ya başbakanlık dönemine kadar Roma'da kamuya ait bir apartmanda normal rayicin çok altında sembolik bir kirayla oturduğunu hatırlatarak, "Sizin buraya gelip ev meselesi gibi bir konuda başkalarına vaaz vermeye hakkınız yok" dedi.





Başbakan Silvio Berlusconi'ye ait Il Giornale'de çalışan gazetecinin bu sözü üzerine, halen İtalyan istihbarat servislerinin koordinasyonundan sorumlu Parlamento Cumhuriyet Güvenlik Kurulu Başkanı olan D'Alema, "Sallusti, siz bir provokatörsünüz. Tabii size bu iş için para ödüyorlar ama, lütfen sözlerinize dikkat edin" diye konuştu.





D'Alema, gazetecinin "Bana kimsenin para ödediği yok" biçiminde bir karşılık vermesi üzerine ise Berlusconi'nin "eskortlarla alem skandalına" atıfta bulunarak, ironik bir edayla şu cümleleri sarf etti:





"Öyle mi? Bu tiyatroyu bedavaya yapıyorsunuz yani? Ama tasalanmayın bir ödül verirler size. En azından birkaç genç kız gönderirler."





Sallusti de karşı hamle olarak, D'Alema'nın seçim bölgesi olan Puglia'da, ana muhalefetteki Demokrat Parti'ye mensup yerel yetkililerin eskort kadınları da işin içine dahil ederek rüşvet ve yolsuzluktan mahkûm olduklarını söyledi.





Sallusti'nin "Genç kızları sizin adamlarınız, Puglia'da rüşvet olarak kullanıyorlardı Sayın Başkan!" sözleri karşısında sinirlerine hâkim olamayan D'Alema, "Yok, yok, genç kızlar sizin başbakanınıza, iş vereninize gidiyorlardı. S..... gidin başımdan, anladınız mı?" diye konuştu.





İkili arasında canlı yayındaki karşılıklı sataşmalar, program çerçevesindeki bir kasedin yayına sürülmesi sayesinde güçlüklü dindirilebildi.





D'Alema, daha sonra yaptığı açıklamada, sürpriz sataşma karşısında kendisini tutamamaktan üzüntü duyduğunu belirterek, "O türden bir kiralık evden kendiliğinden ayrılan tek siyasetçi ben olmuştum. Bu davranışımı Il Giornale gazetesi dahi övgüyle karşılamıştı. Yayında bu olgunun görmezlikten gelinip ahlaksız biri gibi değerlendirmemi üzüntüyle karşıladım. Bu da siyasetin, öz itibarıyla kavga haline gelme riskiyle yüz yüze olduğunu gösteriyor" dedi.