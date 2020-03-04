Eski Başbakan Yardımcısı'ndan Sözcü yazarı Zeyrek'e: Cesur olun, "İdlib'den çekilelim" deyin

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Meclis'teki kapalı oturum öncesi eski Başbakan Yardımcısı'nın kendisine, "Cesur olun, 'İdlib'den çekilelim' deyin" dediğini aktardı.

Zeyrek, "AK Partili vekil maruzatımı anladı mı bilemiyorum ama ben AK Parti'nin bir çıkış aradığını anladım. Zaten, bazı CHP'lilerle rejim bölgesinde kalmış bazı ateşkes gözleme istasyonlarının kuzeye taşınmasını görüştüklerini düşünmeme neden olan bazı cümleler kurdu. Bunu teyit için CHP'den bir isme sordum ve 'Evet, tehdit altında olan askerlerimizin güvenli bölgelere çekilmesi konusunda sessiz kalacağımızı, hatta bunu desteklediğimizi ilettik' karşılığını verdi." ifadesini kullandı.

Zeyrek, "TBMM'de dün yapılan gizli oturum öncesinde Başbakan Yardımcılığı da yapmış eski bir AK Parti Milletvekili de yanıma gelerek 'Yorumlarını dinliyorum, canavar gibisin' dedi. Güldüm, 'Canavar demeseydiniz iyiydi' dedim. Güldükten sonra, 'Biraz cesur olun. ‘İdlib'den çekilelim' deyin” dedi. Güldüm, 'Beni tutuklatmak mı istiyorsunuz' karşılığını verdim. O da güldü ve iktidar kulisine doğru yürüdü." diye yazdı.

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