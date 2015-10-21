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Eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli ağır yaralandı

Başına traktörün yük kaldırmak için kullanılan parçasının çarpması sonucu ağır yaralanan Pakdemirli, ameliyata alındı

21 Ekim 2015 22:03

Eski Başbakan Yardımcısı, ANAP'lı Ekrem Pakdemirli, Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde, başına traktörün yük kaldırmak için kullanılan parçasının çarpması sonucu ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Pakdemirli'nin, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, makine mühendisi olan ve ANAP dönemi Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan 76 yaşındaki Ekrem Pakdemirli, kendi üretimi traktör ekipmanı zeytin toplama aparatının tanıtımı için Akhisarlı zeytincilerle bir arayla geldi. Bugün saat 15.30’da, arazide aparatın tanıtımını yaptığı anda, Pakdemirli’nin başına, traktörün ’bom’ denilen kaldıracı aparatı çarptı. Yere yığılan Pakdemirli, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Pakdemirli’nin ameliyata alındığı belirtilirken, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Celal Bayar Üniversitesi’nin bir önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, zeytin toplama ekipmanın tanıtımı için gittiği Akhisar’da başına traktörün yük kaldırmak için kullanılan parçasının çarpması sonucu yaralanan babası Ekrem Pakdemirli’nin sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi. Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Karaca ile görüştü.

 

Hayati tehlikesi sürüyor

 

Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli’ye bilgi verdikten sonra basın mensuplarına açıklamayapan Başhekim Karaca, "Olay bize iş kazası olarak geldi. Beyin kanaması olduğunu belirledik. Şu an ameliyatta. Hayati tehlikesi sürüyor" dedi.

Ekrem Pakdemirli, 1999 yılında Balıkesir çevreyolunda, 2011’de de İzmir-Aydın Otoyolu’nda, İzmir’in Buca İlçesi yakınlarında iki ayrı trafik kazası geçirmiş ve hafif yaralanmıştı.

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