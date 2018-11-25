Eski başbakan yardımcının yakın koruması Karlov iddianamesinde

19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetiyle ilgili hazırlanan iddianamede şüpheliler arasında alan Sefa Kurnaz’ın, Başbakanlıkta Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in yakın koruması olarak görev yaptığı bilgisi yer aldı.

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Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, iddianamede şüpheli olarak yer alan 'FETÖ'den ihraç edilen MİT’in eski Rusya Masası çalışanı olan Vehbi Kürşat Akalın, ifadesinde, Karol'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert ile şunları belirtti:

"Psikolojik sorunları olan bir şahıs; örgüt tarafından bu sebeple seçilmiş olabileceğini, yine radikalleşme süreci içerisinde ev arkadaşı olan Sercan Başar isimli şahsın büyük etkisinin olabileceğini düşünüyorum. Eylemin ‘yalnız kurt eylemi’ şeklinde bir eylem olmadığını düşünüyorum.”

İddianamede, şüpheliler arasında alan Sefa Kurnaz’ın, Başbakanlıkta Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in yakın koruması olarak görev yaptığı bilgisi yer aldı. Kurnaz ifadesinde Mevlüt Mert Altıntaş’ın ev arkadaşı Sercan Başar’ı tanıdığını, olay günü de kendisini arayarak, “bu şahıs senin dönem arkadaşın olan şahıs mı” diye sorduğunu belirtti.

Kurnaz, Altıntaş’ı tanımadığını belirtti.

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