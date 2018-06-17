Eski Başbakan Tansu Çiller, Yenikapı'da: Milli şuurla buradayım

Eski başbakan Tansu Çiller, AKP'nin Yenikapı'da düzenlediği 'Büyük İstanbul Mitingi'ne "milli şuurla" katıldığını söyledi. Çiller, Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından platforma çıkarak kalabalığı selamladı.

Yenikapı mitingine katılmak üzere alana geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tansu Çiller, "Herkes bir söz söyler ama son sözü millet söyleyecektir. Bugün bir milli şuurla buradayım" dedi.

Eski başbakan Tansu Çiller, Yenikapı mitingi öncesi, "Koalisyonlarla çözüm üretmek çok zordur. Burada bir ekonomi profesörü olarak, eski hazien, dışişleri, başbakan yardımcısı ve başbakan olarak bunların deneyiminden geçtikten sonra bunlara işaret ettim" dedi.

,

"Bugün milli bir şuurla buradayım" diyen Tansu Çiller, "Bizim geleneksel olarak seçimler de demokrasi bayramıdır. Bugün bir milli şuurla buradayım" dedi.

"Ülkemiz ciddi bir kıskaç altında" diye sözlerini sürdüren Çiller, "Dış politikada görüyoruz, terör mücadelesinde, ekonomide görüyoruz. Bunların içerisinde ciddi bir terör mücadelesi devam ediyor. Bir FETÖ olayı yaşadık, dış mihrakların nasıl kullandığını gördük. Bunlar ciddi riskler taşıyan meseleler. Son dönemde terör mücadelesinde ciddi başarıları Mehmetçiğimiz elde etmekte, destan yazmaktalar. Bu destan bütün dünyada şaşkınlık yaratmıştır. Eski başbakan olarak 'bu terör ya bitecek, ya bitecek' diyen eski başbakan olarak terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir. Onun kadar önemli olan dış politikadır. Bu defa görütyoruz ki çok dar bir alanda değişen müttefikler, ciddi bir kararlılık var. Güvenlik olmadan özgürlüklerin olması mümkün değildir. Burada da acil çözümler var. Gençler iş bekliyor. Barım dahil çok ciddi çözümlere ihtiyaç var" dedi.

"Koalisyonlarla çözüm üretmek çok zor"

Koalisyon sürecine dikkat çeken Çiller şunları söyledi:

"24 Haziran'da seçimlere gitmekteyiz. Bu çözümleri kim bize getirecek? Karşımızda ittifakları görüyoruz. Bir bölümünün çok parçalı olduğunu görüyorum. 4 veya 5 ortaklıktan müteşekkil bir ittifak ortaya çıkmakta. Bunlar saygın partiler, saygın liderler de olabilir. Eşyanın tabiatında uyum sağlama zorluğu var. Bütün bununla birlikte çok acil çözüm bekleyen terör, ekonomi, dış politika olsun çok acil çözümler getirecekler. Bunu çok zor görüyorum. Koalisyonlara ilişkin görüşlerimi şimdi yapmıyorum. Aktif siyasete veda ederken de yaptım. Orada da ifade ettim, koalisyonlarla çözüm üretmek çok zordur. Burada bir ekonomi profesörü olarak, eski hazine, dışişleri, başbakan yardımcısı ve başbakan olarak bunların deneyiminden geçtikten sonra bunlara işaret ettim."

"Son sözü millet söyler"

Tansu Çiller kendi döneminde PTT'nin özelleştirilmesini hatırlatarak, "O gün PTT'nin satışı vardı. Eğer Türkiye PTT'nin yarısını satabilseydi, Türkiye'nin bütün iç ve dış borçları kapanacak, Türkiye lig atlayacaktı. Bunu ortaklarımızla bir noktaya getirdik. Erdal İnönü, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Sayın Baykal değerli kimliklerdi. Ama Meclis'e aksetmedi bu. Meclis'ten çıkarmamıza rağmen bu aritmetik bozuldu. Türkiye çok büyük bir fırsatı kaçırdı. Türkiye artık bu fırsatları kaçıramaz. Bugün milli şuurla buradayım. Karşımızda ve yakın zamanda seçimler var. Herkes bir söz söyler, ama son sözü millet söyler" dedi.