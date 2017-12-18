Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, 'Otuz Beş Yaş Şiiri'yle son yolculuğuna uğurlandı

Evinde ölü bulunan eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı.

Yavuz Yılmaz'ın cenaze namazı Marmara İlahiyat Camii'nde kılındı. Cenazeyi hastaneye almaya gelen Mesut Yılmaz cenaze aracına binerek camiye geldi. Mesut Yılmaz da tabuta omuz verdi. Yavuz Yılmaz'ın cenazesi cami avlusuna götürüldü. Yılmaz ailesi, camide taziyeleri kabul etti. Cenaze töreninin başında Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Otuz Beş Yaş Şiiri" okundu.

Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Eski Başbakan Tansu Çiller, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Enerji Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; CHP, MHP ve AKP'li milletvekileri ile Hürriyet yazarı Taha Akyol, T24 yazarı Hasan Cemal de katıldı.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz cumartesi günü Beykoz Konakları'ndaki evinde cansız bedeni bulunan 38 yaşındaki oğlu Yavuz Yılmaz'ın yaklaşık 7 yıldır çare aranan hastalığı için tedaviyi reddettiğini söyledi.

Yılmaz'ın oğlunun durumuna ilişkin sözlerini, aileye taziye ziyaretinde bulunan Hürriyet yazarı Taha Akyol cenaze töreni sırasında paylaştı.

Akyol şunları söyledi:

"Birkaç sene önce Mesut Yılmaz'la karşılaştığımızda Yavuz'un ciddi bir hastalığı olduğunu, bundan dolayı endişeli olduğunu söylemişti. Üzüntüsünü derinleştirmek istemedim, uzatmadım. O da "Bilmiyorum, bakacağız" demişti. Yedi yıldır tedavi görüyor ama çare bulamadık, göstermediğimiz doktor kalmadı. Hayatta hiçbir şeyden mutlu olamıyoruz dedi. Böyle bir konuşmamız oldu. Gözler yaşlanınca devam etmedim tabii, sohbeti kapattık. Allah evlat acısı vermesin diye bütün kültürlerde dua edilir. Allah evlat acısı vermesin. Beklenmiyordu böyle bir şey. Sonradan gazetelerden öğrendik ki felce kadar gidecekmiş. 38 yaşındaki bir delikanlı, iyi eğitimli, başarıları var... Ama düşünün ki felce doğru gidiyor. Tahammül edemedi demek ki. Mesut Bey'e, Berna Hanım'a başsağlığı ve sabır diliyorum."

Berna Yılmaz oğlunun tabutuna dokundu, cami avlusuna kadar arkasından yürüdü.

Bu arada cenaze töreninin düzenlendiği cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı . Cami önünde bulunan Mahir İz Caddesi’nin bir bölümü demir bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı. Yolun kullanmak isteyenler polis tarafından aranarak caddeye alındı.