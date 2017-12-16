Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu hayatını kaybetti

Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, sabah 09.00 sıralarında Beykoz Konakları'ndaki evinde, ölü bulundu. Olay sırasında, Berna Yılmaz’ın kalp rahatsızlığı tedavisi için ABD’de bulunan Yılmaz çiftine oğullarının ölüm haberi Türkiye’ye dönüşlerinde verildi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sırasında İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da olay yerine geldi.

"Yılmaz ailesinin olaydan haberi yok"

Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kurum önünde açıklama yapan Abdurrahim Albayrak, ABD'den dönen Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz’ın olaydan haberlerinin olmadığını söyledi.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgiye göre 38 yaşındaki Yılmaz, Beykoz Konakları'ndaki evinde silahla intihar etti. AA da, Yılmaz'ın silahla vurulmuş halde bulunduğunu aktardı. CNNTürk haberinde, komşuların tek el silah sesi duyduğu ifade edildi.

Odatv, Yılmaz'ın "uzun süredir ekonomik sıkıntılar ve psikolojik sorunlar yaşadığını" kaydetti.

Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem ise ulaştığı Yılmaz ailesi fertlerinin Yavuz Yılmaz'ın psikolojik ya da maddi sıkıntısı bulunmadığını söylediğini aktardı. Gazete Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da Habertürk TV canlı yayında aile ile görüşmesini anlattı:

"Aile ile konuştum, onlar da neden olduğunu bilmiyor şu anda. 'Büyük ihtimalle kendi canına kıydı' şeklinde bir anlayış var. Araştırılıyor tabii."

Korumalar: Kapıyı çilingirle açtık

Yavuz Yılmaz’ın korumaları verdiği ilk ifadede "Sabah çilingirle girdik, silahı başucunda bulduk" dediler. Korumalar, dün akşam saatlerinde Yılmaz'ı eve bıraktıklarını sabah saatlerinde de dışarı çıkmak için tekrar eve geldiklerini söylerken, "Kapıyı çalmamıza rağmen açmadı. Bunun üzerine kendisine telefonla ulaşmaya çalıştık. Ancak telefonu da açmayınca şüphelenip çilingir çağırdık. Çilingir kapıyı açtığında kendisini şakağından vurulmuş halde bulduk. Silah başucundaydı" dediler. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemeleri üzerine Yavuz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis diğer ihtimallere karşı kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Çalışanları bir gün önceden izne göndermiş

Mehmet Yavuz Yılmaz'ın evde çalışanları bir gün önce izne gönderdiği öğrenildi. Polis , Yavuz Yılmaz’ın babası Mesut Yılmaz’a ait Smith Wesson marka tabanca ile intihar ettiğini ihtimali üzerinde duruyor.

Meclis'teki partilerden Yılmaz ailesine başsağlığı

Yılmaz'ın ölüm haberinin duyulmasının ardından Meclis'teki partilerin grup başkan vekilleri de sırayla söz alarak başsağlığı dileklerini iletti. TBMM Genel Kurulu'nda konuyla ilgili duyuru yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın sabah 09.00’da gerçekleştiğini söyledi. İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü’nün olay yerine intikal ettiğini belirten Soylu, ABD’deki eski Başbakan’ın Türkiye’ye doğru yola çıktığını kaydederek aileye başsağlığı diledi.

Eski başbakanın oğlu Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş, ancak aday olamamıştı. Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketleri vardı. İki kardeş bir ara İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.