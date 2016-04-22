Eski Başbakan Mesut Yılmaz: Erbakan'ın “Kanlı mı olacak kansız mı?” sözü açıkça iç savaş beyanıydı

Erbakan ne demişti?
Milli Görüş hareketinin kurucusu ve lideri, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, 13 Nisan 1994’te Refah Partisi Meclis grubunda yaptığı konuşmada, "Şimdi ikinci bir önemli nokta, Refah Partisi iktidara gelecek, adil düzen kurulacak. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak? Kanlı mı olacak, kansız mı olacak? Bu kelimeleri kullanmak bile istemiyorum amma, bunların terörizmi karşısında herkes gerçeği açıkça görsün diye bu kelimeleri kullanma mecburiyetini duyuyorum. Türkiye’nin şu anda bir şeye karar vermesi lâzım: Refah Partisi adil düzen getirecek, bu kesin, şart. Geçiş dönemi yumuşak mı olacak sert mi olacak, tatlı mı olacak kanlı mı olacak, altmış milyon buna karar verecek" demişti.
28 Şubat 1997'de Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller hükümeti silahlı kuvvetler tarafından istifaya zorlanmıştı.