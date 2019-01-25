Eski Başbakan Mesut Yılmaz ameliyat oldu

Eski Anatavan Partisi Genel Başkanı ve 1991-1999 yılları arasında 3 başbakanlık yapan Mesut Yılmaz, akciğerinden kist nedeniyle ameliyat geçirdi. Yılmaz'ın doktorları ameliyatın iyi geçtiğini söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, akciğer ameliyatının riskleri nedeniyle hasta ziyaretini de yasakladılar.

Mesut Yılmaz kimdir?

Ahmet Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947, İstanbul, Türk siyasetçi, eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel başkanlarındandır.

6 Kasım 1947 tarihinde İstanbul’da doğdu. Orta öğretimine Avusturya Lisesi’nde başladı ve İstanbul Erkek Lisesi’nde bitirdi.

1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nden mezun oldu.



1972-1974 yılları arasında Almanya’nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisans çalışması yaptı.



1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı.