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Dünya

ESKİ BAŞBAKAN İLE 2 BAKANI YARGILANACAK KAHİRE (A.A)

17 Nisan 2011 19:12

-ESKİ BAŞBAKAN İLE 2 BAKANI YARGILANACAK KAHİRE (A.A) - 17.04.2011 - Mısır'ın eski Başbakanı Ahmed Nazif ile eski içişleri ve maliye bakanları Habib el Adli ile Yusuf Butros Gali yolsuzluk suçlamasıyla adalete hesap verecek. Adli kaynaklar, eski başbakan ve iki bakanın 92 milyon Mısır poundu (yaklaşık 15,5 milyon dolar) tutarında kamu fonunu zimmetlerine geçirmekle suçlandıklarını belirttiler. Hüsnü Mübarek'e karşı Ocak sonunda başlayan halk hareketinin ilk günlerinde görevden alınan Nazif, bir hafta önce evinde gözaltına alınmıştı. -HRİSTİYAN VALİ ATANMASINA PROTESTO Mısır'da yüzlerce sertlik yanlısı İslamcı ile kökten dinci Müslüman Kardeşler hareketi üyesi, Kena kentine bir Kıpti Hristiyanın vali olarak atanmasını protesto etti. Bölgedeki kaynaklar, dün başlatılan protestoların bugün de sürdüğünü belirterek, yüzlerce kişinin yolları ve demiryolu hatlarını kapattığını, protestocuların valilik binası önüne yürüdüğünü, bazı trenlerin Kena ve Luxor'dan ayrılmasına izin vermediklerini söyledi. Göstericilerin, Hristiyan vali yerine bir Müslümanın atanmasını talep ettikleri belirtiliyor. Mısır'da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in halk ayaklanması sonucu görevden ayrılması üzerine iktidarı devralan askeri yönetim konseyi, cuma günü Mübarek döneminden 20 valinin yerine atama yapmıştı.  Mısır'ın 80 milyonluk nüfusunun yüzde 10'unu Kıpti Hristiyanlar oluşturuyor. Kıpti Hristiyanlar, Kahire yönetimini kendilerine karşı ayrımcılık gütmek ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmakla suçluyor.

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