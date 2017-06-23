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Spor

Eski Barcelona Başkanı Laporta: Kulübü Katarlılar'ın kucağına bıraktılar!

“Mevcut yönetimin bir dakika bile durmadan istifa etmiş olması gerekirdi!”

23 Haziran 2017 19:46

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona’nın başkanlığını 2003-2010 yılları arasında yürüten Joan Laporta, mevcut başkan Josep Maria Bartomeu ve yönetimini “Kulübü Katarlılar’ın kucağına bıraktılar!” diyerek eleştirdi.

Barcelona’nın ilk defa kınanan bir kulüp haline geldiğini savunan Laporta, “Mevcut yönetimin bir dakika bile durmadan istifa etmiş olması gerekirdi!” diyerek Bartomeu ve kurmaylarını istifaya davet etti.

Başkanlığı döneminde iyi bir yönetim sergilediğini ifade eden ve kulübün Katar firmalarından reklam almasını eleştiren Laporta, “Barcelona'nın Katarlılarla yaptığı tüm sözleşmeler incelenmelidir. Başkanlığımda formaya Unicef reklamı koymaktan büyük gurur duydum” derken, formaya reklam aldığı için kendisini ölümle tehdit eden Ultras grubu Boixos Nois için de, "Ancak bu noktada Ultras grubu Boixos Nois hakkında konuşmak istemem. Halen tehdit ediliyorum ve bu yüzden ailemle korumalarla geziyorum” dedi.

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