Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi (2)

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Eski bakan Hasan Celal Güzel\'in yaşamını yitirdiği Güven Hastanesi\'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Bilinen karaciğer yetmezliği, diyaliz gerektiren kronik böbrek yetmezliği ve ileri evre kalp yetmezliği tanıları olan Sayın Hasan Celal Güzel, genel durum bozukluğu ve derin anemi nedeniyle 18 Mart 2018 günü 19.03\'te hastanemize kabul edilmiştir. İlk değerlendirme sonucunda septik şok tablosunda olduğu saptanan hasta Genel Yoğun Bakım Ünitesi\'ne alınarak, antibiyotik tedavisi ve diğer destek tedavisi başlanmıştır. Ağır akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilerek izlenmiştir. Uygulanan yoğun tedaviye yanıt vermemiş ve sabah 05.45\'te kardiyak arrest tablosu gelişmiştir. Kardiyopulmoner resusitasyona cevap vermemiş ve saat 06.15\'te eksitus kabul edilmiştir.

Cenaze namazı yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde düzenlenecek Devlet Töreni\'nin ardından Hacı Bayram Camii\'nde öğle namazını müteakip kılınacaktır. Merhum, Gölbaşı Mezarlığı\'nda defnedilecektir.\"