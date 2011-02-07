-ESKİ BAKANLARDAN EREZ VEFAT ETTİ KÜTAHYA (A.A) - 07.02.2011 - Eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Tarım bakanlarından Ali Mesut Erez, Kütahya'da 89 yaşında vefat etti. Alınan bilgiye göre, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Erez, Kütahya merkeze bağlı Çavuş Çiftliği köyünde yaşamını yitirdi. Erez'in cenazesi, Çavuş Çiftliği'nde bugün ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedilecek. Kütahya'da 1922 yılında doğan Erez, 1940 yılında Kütahya Lisesinden, 1944'te Siyasal Bilgiler Okulundan mezun oldu. Ankara Hukuk Fakültesini de bitiren Erez, 1944-1945'te Hazine Umum Müdürlüğü, Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlüğü, Muhasebat Umum Müdürlüğü görevlerinde bulundu, Ankara Defterdarlığında stajyerlik yaptı. 1945-1950 arasında Maliye Müfettiş Muavini, 1950-1961 arasında Maliye Müfettişi görevlerini yapan Erez, 1952-1953'te Belçika'da mesleki araştırma ve incelemelerde bulundu. 1961-1963 arasında İstanbul Defterdarı, 1963-1965 arasında Gelirler Genel Müdürü olan, 1965'te Adalet Partisi'nden Kütahya Milletvekili olarak parlamentoya giren Erez, 1969'da Tarım Bakanlığı görevini yürüttü. Erez, 1969'da yeniden Kütahya Milletvekili olarak parlamentoya girdi ve 1969-1971 arasında Maliye Bakanlığı, 1971-1973 arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yaptı. Başbakan Nihat Erim'in 1971'de kurduğu ilk hükümette bir süre Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulunan Erez, 1965-1969 arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığını da yürüttü. Aktif siyasete 1973 yılında veda eden Erez, Esbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Eskişehir Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yaptı, çeşitli kuruluşların yönetim kurullarında görev aldı. Fransızca bilen iki çocuk babası Erez, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.