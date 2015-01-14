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Eski bakanlar dinlemeye karşı 'Whatsapp taktiği' uygulamış

Eski dört bakanla ilgili Soruşturma Komisyonu’nun muhalefet şerhinden dikkat çeken ayrıntı..

14 Ocak 2015 11:27

Eski bakanlarla ilgili TBMM Soruşturma Komisyonu’nun CHP’li üyelerinin muhalefet şerhinde, 17 Aralık soruşturma sürecinde adı geçen isimlerin iletişimi ile ilgili dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Şerhin, esasa ilişkin değerlendirme bölümünde, soruşturma kapsamında dinlenen kişilerin telefon dinlemelerine karşı önlem olarak, akıllı telefonlarda en fazla kullanılan iletişim yöntemi olan Whatsapp’ı kullandığı belirtildi.

 

Bire bir hat taktiği

 

Bugün gazetesinden Ezelhan Üstünkaya'nın haberine göre, CHP raporunda, “telefon dinlemelerine karşı önlem alma prensibi uyarınca Whatsapp’ın kullanıldığı, özel hat kullanma prensibinin uygulandığı ve "bire bir hat" kullanma prensibinin uygulandığı belirlenmiştir” denildi.

 

AKP’de fire hesabı

 

Eski bakanlarla ilgili Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin 16 Ocak Cuma günü yapılabileceği kamuoyuna yansımıştı. Ancak Genel Kurul’daki Yüce Divan oylamasının gelecek hafta yapılacağı belirtildi. Siyasi kulislerde, AKP milletvekillerinin bir bölümünün oylamaya katılmayabileceğinin konuşulması dikkat çekti.

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