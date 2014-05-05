4 eski bakana Yüce Divan yolu açabilecek fezlekeler TBMM'de

17 Aralık operasyonuna isimleri karışan dört eski bakan hakkındaki soruşturma önergeleri saat 14'te Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.

17 Aralık operasyonuna isimleri karışan ve sonrasında sonrası görevlerinden ayrılan eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar’la ilgili soruşturma önergeleri saat 14'te Meclis Genel Kurulu'na geldi.

Meclis’teki görüşme Meclis TV’nin yayında olmadığı güne alındı.

Genel Kurul'da AKP ve CHP 'nin soruşturma önergeleri üzerinde konuşacak milletvekillerinin isimleri belli oldu. İlk görüşülecek olan ve AKP'nin 4 bakanla ilgili tek bir soruşturma komisyonu kurulmasını içeren önerge üzerinde AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç söz alacak. Daha sonra HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz konuşacak. İddialara eski bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar, 10'ar dakika süreyle cevap verecek.

Önce komisyon onaylayacak

Konuşmaların ardından önergenin gizli oylaması yapılacak ve komisyon kurulup kurulmamasına karar verilecek.



Daha sonra sırasıyla CHP'nin Zafer Çağlayan, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler hakkında verdiği önergeler ele alınacak.

Sırasıyla: Çağlayan, Bağış, Bayraktar, Güler

Çağlayan ile ilgili soruşturma önergesi üzerinde sırasıyla CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve AKP Antalya Milletvekili Sadık Badak, 10'ar dakika konuşacak. Çağlayan'ın iddiaları yanıtlamasının ardından yapılacak gizli oylamada soruşturma komisyonu kurulup kurulmamasına karar verilecek.



Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile ilgili önerge üzerinde ise ilk sözü CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz alacak. Ardından MHP Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan, CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, AKP Şanlıurfa Milletvekili Abdulkadir Önen, 10'ar dakika içinde görüşlerini ifade edecek. Bağış ise iddiaları 10 dakika içinde yanıtlayacak ardından önergenin gizli oylaması yapılacak.



CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar ile ilgili önerge üzerinde konuşacak. Bayraktar'ın 10 dakikalık konuşmasının ardından gizli oylama yapılacak.



Genel Kurul'da son olarak eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile ilgili soruşturma önergesi ele alınacak.



CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak ve AKP Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy'un 10'ar dakikalık konuşmalarının ardından Güler kendini savunacak. Ardından gizli oylama yapılacak ve Genel Kurul'da soruşturma önergesi mesaisi sona erecek.



Programa göre oylamalar hariç tüm konuşmaların 4 saat 40 dakika sürmesi öngörülüyor.