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Dünya

Eski bakanın oğlu, fuhuş lideri çıktı

Babası İçişleri Bakanlığı, anayasa mahkemesi başkanlığı yaptı. Oğlu, fuhuş çetesi lideri çıktı.

15 Eylül 2008 03:00

Bulgar polisi, Karadeniz sahilindeki en önemli turistik şehirlerden biri olan Varna'da düzenlediği operasyonla büyük bir fuhuş çetesini çökertti.

İnsan ticareti yapan ve genç kızları fuhuş yapmaya zorlayan çetenin liderinin ise Bulgaristan'ın eski içişleri bakanlarından ve Anayasa Mahkemesi başkanlığı da yapmış olan Hristo Danov'un oğlu Veselin Danov olduğu belirtildi.

Varna belediyesinde meclis üyesi olduğu da bildirilen Veselin Danov, savcılık tarafından fuhuş amacıyla insan ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Danov'un liderliğini yaptığı çetenin, Varna bölgesinde genç kızları özellikle yabancı turistlerle fuhuş yapmaya zorladığı kaydedildi.

Veselin Danov'un babası Hristo Danov, Dimitar Popov'un koalisyon hükümetinde 1990-1991 yıllarında içişleri bakanlığı görevinde bulunmuştu. Hristo Danov, 2000 yılında ise Anayasa Mahkemesi başkanlığına getirilmiş, 2003 yılında da hayatını kaybetmişti.

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