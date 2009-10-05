Eski bakanın esrarengiz ölümü

T24 - Japonya eski Ekonomi bakanı Shoichi Nakagawa, başucunda bulunan uyku haplarıyla birlikte yatağında ölü olarak bulundu. Nakawaga, bu yıl şubat ayında Roma'da gerçekleştirilen G7 zirvesindeki basın konferansında aşırı alkollü olarak konferansa katılmıştı.



Times'ın haberine göre polis yetkililerinin gerçekleştirdikleri ilk araştırma sonrası 56 yaşındaki Japonya eski Ekonomi Bakanı Shoichi Nakagawa'nın kan dolaşımıyla ilgili bir rahatsızlığının olduğu ve vücudunda alkol bulunduğu belirtildi.



Bakanın yatağında ve başucundaki uyku haplarıyla biirlikte ölü olarak bulunmasının, Roma'da şubat ayında gerçekleştirilen G7 zirvesinde alkollü bir şekilde olay çıkaran Nakagawa'ya yapılan 'sarhoş' yakıştırmaları sonrası aşağılandığı gerekçesiyle 'intihara kalkıştı' iddialarına yol açabileceği de belirtildi.



G7 zirvesindeki basın konferansı sırasında Nakagawa, kendisine sorulan soruları yanlış anlamış, yanıt verdiği sorularda düzgün bir şekilde konuşamamış ve konferans sırasında uyuklamıştı.



Kullandığı ilaçların sarhoş edici yan etkileri iddilarınıysa Nakagawa birkaç gün önce gerçekleştirdiği bir açıklamayla reddetmişti.



Nakagawa, bu yıl ağustos ayında Japonya'da gerçekleştirilen genel seçim kampanyasında da G7 zirvesinde ve sonrasında yaşananlar için defalarca özür dileyerek alkolü kullanmayacağına dair söz vermişti.



Yapılan genel seçimler sonrasında da rakip parti Japonya Demokratik Partisi'nin seçimleri kazanması sonrası koltuğunu kaybetmişti.



Polis yetkilileri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.