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Eski bakan Güler'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in de aralarında olduğu bazı milletvekillerine ait 11 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu

12 Mayıs 2014 18:05

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in de aralarında bulunduğu bazı milletvekillerine ait 11 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Bu dosyanın, Güler hakkında 17 Aralık soruşturmasından ayrı olduğu öğrenildi.

Meclis'e gelen dokunulmazlık dosyası, bazı milletvekillerinin belediye başkanı seçilmesiyle azalmasına rağmen yenileri gelmeye devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na gelen son dosyalardan biri, hakkında Soruşturma Komisyonu kurulan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Mardin Milletvekili Muammer Güler hakkında "görevi kötüye kullanma" suçunun işlendiği iddiasıyla düzenlendi.

AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait, CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, HDP Eşbaşkan ve İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, AK Parti Bingöl Milletvekili Eşref Taş, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, HDP Muş Milletvekili Demir Çelik ile AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a sevk edildi.

Daha önce 145 dosya, milletvekillerinin belediye başkanı seçilmesi ve geri isteme nedeniyle iade edilmişti. Meclis'te halen 935 dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

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