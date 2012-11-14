Eski bakanın aracı kundaklandı!

Anavatan Partisi (ANAP) kurucularından Devlet eski Bakanı Prof Dr. Ercüment Konukman’ın otomobiliyle beraber 3 otomobil park halindeyken sabaha karşı yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın kundaklama olduğu iddia edildi.

Ataköy, 7'inci Kısım Bahar Sitesi A 32 A blok önünde meydana gelen olayda yan yana park halinde duran tekstilci Faik Ak'ın 34 FF 6029 plakalı Renault Kangoo ve 34 AK 4914 plakalı Citroen C-5 marka araçları ile 17, 18 ve 19'uncu dönemde TBMM'de milletvekilliği yapan ve bir dönem Devlet Bakanı olarak da görev yapan Ercüment Konukman'ın (79) 34 ZK 4737 plakalı Mercedes marka otomobili alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamaların gerçekleştiği 3 araca köpük sıkarak müdahale etti. Patlama seslerini duyan bazı site sakinleri camlarından yangını izlerken bazıları da sitenin bahçesine indi.

'Yapılan sabotajdır'

Olayın ardınan basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr. Konukman, “Gördüğünüz gibi sabotajdan bahsedilebilir. Karşıdan gelen her kimse üç tane aracın yanmasına sebep oldu.Bu böyle kalmayacaktır. Bizim korumalarımız çok daha uyanık olması gerekir, üç aracın yanmasına neden oldu. Mutlaka bu işi yapanlar yakalanır, ancak sabotajlarla da bir yere varamayacaklarını bilmeleri gerekir. Bu olayın mutlaka bir terör boyutu var. Şahsımıza yönelik değil belki ama bölgede bir korku yaratmak için, bir panik oluşturmak için meydana getirdikleri bir olay" diye konuştu.

'Yüzde 99 kundaklama'

Aynı olayda iki otomobili kundaklanan iş adamı Faik Ak ise, olayın tamamen bir sabotaj olduğunu iddia etti. Ak, “Evde uykum kaçtı, haberleri dinlerken bir anda patlama sesleri duydum. Araçlardan bir anda alevler çıktı. Öbür araçları kurtarmak isterken diğer araçları kurtaramadım. Bu yüzde 99 kundaklama. Olayı gerçekleştiren failleri görmedim" şeklinde açıklama yaptı. Bir görgü tanığı ise bir erkekle kadının sokakta kavga ettiğini bu sırada ise patlama sesi duyulduğunu öne sürdü. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alırken, olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor. (cnnturk.com)