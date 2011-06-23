-ESKİ BAKANA TECAVÜZ SUÇLAMASI EVRY (A.A) - 23.06.2011 - Fransa'da hakkındaki tecavüz suçlamasından ötürü iki gün sorgulanan eski bakanlardan Georges Tron mahkemeye çıkarıldı ve kefaletle serbest bırakıldı. Tecavüz suçlamasıyla hakkında dava açılan Tron suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Paris'in güneyindeki Draveil'in belediye başkanı olan ve belediye binasında çalışan kadınlara cinsel tacizde bulunmakla suçlanan 53 yaşındaki iktidar partisi sağcı UMP mensubu Tron, hakkındaki suçlamaları reddetti ve bunun aşırı sağın komplosu olduğunu söyledi. İki kadın Tron hakkında şikayetçi olurken, görgü tanığı olarak ortaya çıkan üçüncü bir kadın davacı olmadı.