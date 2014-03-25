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Eski Bakana taraftar protestosu

Eskişehirspor'un antrenmanını ziyaret eden eski Bakan Kemal Unakıtan bir grup taraftarın 'Statta siyaset istemiyoruz' protestosu ile karşılaştı

25 Mart 2014 09:03

Eskişehirspor'un antrenmanını izlemeye gelen eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bir grup taraftarın protestosuyla karşılaştı.

Eski maliye bakanı ve geçen dönem AK Parti'den Eskişehir milletvekili olan Kemal Unakıtan, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mesut Hoşcan'ı ziyaret etti.

Unakıtan, ziyaretin ardından beraberinde kulüp başkanı Mesut Hoşcan, AKP Eskişehir milletvekilleri Salih Koca ve Ülker Can, AKP İl Başkanı Süleyman Reyhan, AKP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Harun Karacan'la birlikte Atatürk Stadyumu'ndaki Eskişehirsporlu futbolcuların antrenmanını izledi.

Unakıtan ile beraberindekiler stadyumda ilk olarak kapalı tribününün önüne giderek, burada antrenmanı izleyen 300 kadar taraftarı selamladı.

Tribündeki bir grup taraftar Unakıtan ile yanındakilere tepki göstererek, "Statta siyaset istemiyoruz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırdı.

Tepkiler üzerine Unakıtan ve beraberindekiler tribünlerden uzaklaşıp, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile futbolcuların yanına gitti. Unakıtan ve beraberindekiler futbolculara bir tepsi baklava ikram etti.

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