Eski bakan Yaşar Okuyan'dan Joe Biden'a: Kimsin lan sen; çakarım onun Amerikasına!

Eski Çalışma Bakanı ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye temaslarında partileri yuvarlak masada toplayarak Türkiye'nin sorunlarını tartışmasını ağır ifadelerle eleştirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, KRT TV'de Çağlar Cilara'nın sunduğu programa katılan Okuyan, Biden için, "Çakayım Amerika'nın ikinci Başkan Yardımcısı'na" dedi. Okuyan akil insanlar için 'dallama takımı' ifadesini kullandı. Yaşar Okuyan ve Biden'in, "Akademisyenlerin bildirisini ihanet gibi görmeyin" açıklamasına, "Sanane lan" diyerek yanıt verdi.