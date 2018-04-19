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ESKİ BAKAN VURALHAN'IN KATİL ZANLISI TUTUKLANDI...

Haber: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul, DHA Eski bakan Mehmet Ercan Vuralhan'ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla savcılıkça tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Yüksel Karababa tutuklandı

19 Nisan 2018 19:39

Haber: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul, DHA
Eski bakan Mehmet Ercan Vuralhan\'ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla savcılıkça tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli Yüksel Karababa tutuklandı. 
Eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan\'ı öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Yüksel Karababa, bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına çıkarılan şüpheli Yüksel Karababa, ifadesi alınmadan dosya üzerinden tutuklamaya sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği\'nce sorgulanan şüpheli Yüksel Karababa,  \"Kasten adam öldürme\" suçundan tutuklandı. 

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin emniyette çıkarılması

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