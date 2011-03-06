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ESKİ BAKAN VURALHAN TUTUKLANDI   İSTANBUL (A.A)

06 Mart 2011 00:17

-ESKİ BAKAN VURALHAN TUTUKLANDI   İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Eski Milli Savunma bakanlarından Ercan Vuralhan, ''Çek Kanunu'na muhalefet'' suçundan hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklandı.     Gözaltına alındıktan sonra Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesine sevk edilen Vuralhan, Eskişehir ve İzmir'de toplam 105 bin liralık karşılıksız iki çek vermekten hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu için mahkemece tutuklanarak Paşakapısı Cezaevine gönderildi. Öte yandan, Vuralhan hakkında ayrıca ''dolandırıcılık'' iddiasına ilişkin yakalama emri olduğu ancak adliyede bu konuyla ilgili yapılan işlemin tamamlanmadığı öğrenildi.

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