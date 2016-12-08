Eski bakan ve meclis başkanı İsmet Sezgin yaşamını yitirdi

Eski TBMM başkanı ve bakan İsmet Sezgin, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yaşamını yitirdi.

Sezgin, siyasi yaşamı boyunca, Başbakan Yardımcılığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TBMM Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Sezgin'in siyasi hayatı, 1952'de Denizli'de Demokrat Parti (DP) İl İdare Kurulu'na seçilmesiyle başladı.

1955 yılında Aydın'ın belediye başkanlığına seçildi. Bu görevinden, 27 Mayıs 1960'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke yönetimine el koymasından sonra tutuklanarak ayrıldı.

Tutukluluk süresinin sonunda Aydın'da Adalet Partisi (AP) il teşkilatını kurdu. 1961 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde Aydın milletvekili oldu. Sezgin, 1980'e kadar da aralıksız olarak AP'den Aydın milletvekili seçildi.

1968 yılında AP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 3 Kasım 1969'da Süleyman Demirel başkanlığında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na getirildi.

12 Kasım 1979 yılında kurulan yine Demirel'in başkanlığında kurulan, hükümette de Maliye Bakanlığı görevini üstlendi.

12 Eylül 1980 sonrasındaki dönemde Doğru Yol Partisine (DYP) katıldı, 1991 yılında DYP'den yeniden Aydın Milletvekili seçildi. 20 Kasım 1991'de kurulan hükümette İçişleri Bakanlığı yaptı. 1995'te TBMM Başkanlığı'na seçildi.

Temmuz 1996'da Refahyol Hükümeti'ne tepki göstererek DYP'den istifa etti ve daha sonra Demokrat Türkiye Partisinin (DTP) kurucuları arasında yer aldı. 30

Haziran 1997'de Mesut Yılmaz'ın başbakanlığında kurulan hükümette DTP'den Milli Savunma Bakanlığı yaptı, 11 Ocak 1999'da kurulan hükümete kadar bakanlık görevine devam etti.

1999 seçimlerinden sonra Hüsamettin Cindoruk'un istifasının ardından DTP Genel Başkanlığı'na seçildi. 18 Mayıs 2002'de genel başkanlıktan ayrılarak aktif siyaseti bıraktı.