Eski Bakan ve Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'na Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası

Üç dönem İzmir milletvekilliği ile Sağlık ve Devlet Bakanlıkları yapan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle 23 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu'nun 8 Ekim 2018 tarihinde internet üzerinden yazdığı "Baba, oğul, kutsal damat" yazısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün Çeşme 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Serdaroğlu'na 23 ay 10 gün hapis cezası verilirken avukatlarının karara itiraz talebinde bulunacaklarını bildirildi. Mahkeme çıkışında karara ilişkin açıklama yapan Serdaroğlu, "Yine mahkeme yine mahkumiyet. 23 ay 10 gün daha. Ant içerim ki hırsızlar imparatorluğunu devirip hapse koymadan o hapse girmeden hapse girmeyeceğim, 'Doğrusu’su budur" dedi.