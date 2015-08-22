Eski bakan Ufuk Söylemez: HDP kapatılmalı

Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un önderliğini yaptığı Milli Merkez Hareketi'nin Ankara Temsilcisi, DYP'li eski bakanlardan Ufuk Söylemez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin İspanya'daki Herri Batasuna ile ilgili kararına göndermede bulunarak HDP'nin kapatılması gerektiğini belirtti.

Milliyet'in haberine göre Söylemez, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"HDP, demokratik bir hukuk devletinde asla olmaması gereken bir partidir. AB üyesi İspanya, ETA terör örgütünün siyasi uzantısı ve destekçisi olan Herri Batasuna (Halkın Birliği) partisini 2003 yılında kapatmıştır. AİHM bu kararı 'terör örgütü ile organik bağı olan bir partinin demokrasi ve AB değerlerinde yeri olamayacağını' belirterek onaylamıştır. Doğrusu da budur. Çünkü hiç bir demokrasi kendi ayağına ateş etmez.



HDP'ye kapatma davası açılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, başta bu partinin lider kadrosu olmak üzere, yaptıkları ve söyledikleri ile alenen PKK terör örgütüne destek veren, propagandasını ve adeta sözcülüğünü yapan isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılarak, bu eylemleri nedeniyle soruşturulmalı ve yargılanmalarının önü açılmalıdır.



Vatan evlatları, yaşamlarının baharında alçakça pusularda, mayınlı tuzaklarda şehit düşerken, bunların Hazine yardımı alarak, dokunulmazlık zırhına bürünerek, mütareke medyasında şov yaparak, fitne-fesat faaliyetlerini