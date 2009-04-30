Eski Bakan Türk bombalı suikasttan kurtuldu

Türk'ün suikast girişimleriyle sınavı

'Hayata Dönüş' zamanaşımından düştü

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor



'Benim öğrencilerime benzemiyor'

'Hayata Dönüş Operasyonu'ndan

dolayı sürekli tehdit alıyordum'



Görgü tanıkları:

Üzerinde 1 kilo patlayıcı vardı

8 ay cezaevinde kalmış



Alınan bilgiye göre, üniversitenin merkez kampüsündeki Hukuk Fakültesi'ndeki olay saat 10.45 sıralarında meydana geldi. "Anayasa Hukuku" dersi için B-113 sınıfına giren Hikmet Sami Türk'ün ardından gelen ve kendisini öğrenci gibi gösteren bir kız üzerindeki "bombalı düzeneği" patlatmak istedi.Küçük çapta bir patlamanın yaşandığı olayda, Türk'ün korumaları, saldırgana derhal müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Fakülte binasındakiler dışarı çıkarıldı ve üniversitenin güvenlik görevlileri ve jandarma ekipleri bölgeye geldi.Bu arada, "canlı bomba" olduğu öne sürülen saldırganın üzerinde bulunan iki ayrı fünye sisteminin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.Saldırıdan yara almadan kurtulan Hikmet Sami Türk, saldırganın öğrenci olup olmadığı konusunda, "Ne olduğunu bilmiyorum. Bir bayan. Benim öğrencilerime benzemiyor. Arkamı döndüğümde yüzükoyun yatıyordu. Yüzünü görmedim ama şişmanca bir bayan. Öğrencilerim arasında öyle birini hatırlamıyorum" dedi.Saldırganın yaralı olduğunun söylendiğini bildiren Türk, patlama sırasında çevrede hasar meydana gelmediğini, yaralanan da bulunmadığını kaydetti. Türk, olaydan kısa süre sonra fakülte binasının güvenlik gerekçesiyle fakültenin boşaltıldığını ifade etti."Biliyorsunuz, bana karşı Hayata Dönüş operasyonundan sonra sürekli bir tehdit var. Daha önce de benzeri girişimler oldu ama sonuçsuz kaldı. Bu, en yakına gelip bir düzenek patlattı. Şimdiye kadarkiler o mesafeye yaklaşmadı, yakalanmışlardı. Ama şu anda bende herhangi bir şey yok. Ben iyiyim."Bu arada olay sırasında Hukuk Fakültesi’nde olayın meydana geldiği yerin yakınındaki sınıfta derste olan görgü tanıkları ise ders sırasında iki patlama sesi duyduklarını, daha sonra 5 dakika bulundukları yerde kaldıktan sonra rektör Yardımcısı Kürşat Aydoğan’ın "Okulu Boşaltın" sözünü duyduklarını anlattı. O sırada camdan Hikmet Sami Türk’ü gördüklerini ve Türk’ün sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden görgü tanıkları, sınıftan çıktıkları sırada uzun siyah saçlı ve siyah kıyafetli bir kadının Türk’ün korumaları tarafından etkisiz hale getirilerek yere yüzüstü yatırıldığını ve her yeri beyaz bir tozun kapladığını ifade ettiAnkara Valisi Kemal Önal, eski bakanlardan Hikmet Sami Türk’e yönelik bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristin "Canlı bomba olma ihtimalinin çok fazla" olduğunu söyledi.Bir gazetecinin, "Büyük şehirlerde 3 PKK’lının eylem yapacağı yönünde emniyet kaynaklarında açıklamalar yapılıyordu. Saldırının bununla ilgisi var mı?" sorusuna, Önal, "Bunlar, tabii, daha sonra ortaya çıkacak konular. Şu anda olaya hakimiz. Hüviyet tespit ediliyor. Gereken inceleme ve soruşturma devam edecek. Bu konudaki bilgiler zaten uzun zamandır geliyordu ve bütün illerimizde olduğu gibi Ankara da büyük teyakkuz halindeydi. Çok şükür korktuğumuz başımıza gelmedi. Polisimizin de sağlık durumu iyi. Terörist de şu anda yaralı. Patlattığıfünyeden dolayı yaralı durumda" yanıtı verdi.Teröristin üzerinde ne kadar patlayıcı bulunduğunun sorulması üzerine de Önal, bu sonuçların kriminal incelemenin ardından ortaya çıkacağını belirterek, "Ancak teröristin üzerinde yaklaşık 1 kilo civarında patlayıcı olduğunu tahmin ediyoruz" dedi.Eski Bakanlardan Hikmet Sami Türk'e bombalı saldırı girişiminde bulunan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Didem Akman'ın, geçen yıl DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığı ve 8 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ailesi İzmir'de yaşayan ve 1986 doğumlu olan Didem Akman, ilk kez 2005 yılında gözaltına alındı.Toplam 3 kez gözaltına alınan ve geçen yıl Ankara Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda yakalanan Didem Akman, DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı ve 8 ay cezaevinde kaldı. Hakkında yakalama emri bulunan Didem Akman’ın, yurt dışındaki bir terör kampında eğitim aldığı kaydedildi. Akman'ın İzmir'in Konak ilçesinde oturan ailesinden son yıllarda kopuk yaşadığı belirtildi.İlk kez terör örgütü DHKP-C üyesi olmaktan 2005 yılında gözaltına alınan Akman'ın, emniyet kaynaklarına göre örgütün Yunanistan'daki kampında bomba eğitimi gördüğü belirtildi.Kendisine yardım etmekle suçlanan Gaziantep doğumlu Serkan Onur Yılmaz de aynı suçlamalarda İstanbul, Ankara ve İzmir'de hakkında 10'ün üzerinde suç kaydı bulunduğu, şu anda da hakkında 3 yakalama emri bulunduğu öğrenildi. Yılmaz'ın de kız arkadaşı gibi yurtdışında bomba eğitimi aldığı hatırlatıldı.Eski bakanlardan Hikmet Sami Türk, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne ders vermek üzere geldiğinde, ardından gelen ve kendisini öğrenci gibi gösteren bir kız üzerindeki "bombalı düzeneği" patlatmak istemiş, bu sırada küçük çaplı bir patlama yaşanmış ve Türk'ün korumaları saldırganı etkisiz hale getirmişti.