Eski Bakan Suat Kılıç'tan Erdoğan'a: Senin misyonun skoru korumak değil, farklı kazanmak

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Senin misyonun skoru korumak değil, farklı kazanmak" ifadelerini kullanan Kılıç, paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, seçimin yaklaştığına dikkat çekti, isim vermeden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Mesajında seçimler için zamanın yaklaştığını hatırlatan Kılıç, “Elinin altında daha iyileri var. İyi süzmeli, en iyileri seçmelisin" çağrısında bulundu, "Senin misyonun skoru korumak değil, farklı kazanmak" dedi.

Kılıç'ın paylaşımı şöyle:

"Elinin altında daha iyileri var. İyi süzmeli, en iyileri seçmelisin. Zaman daralıyor, en iyileri sahaya sürmekte tereddüt etmemelisin. Senin misyonun skoru korumak değil, farklı kazanmak. En iyilerle olmana engel olanlar kötüdür. Elemeye buradan başlarsan yol yeniden açılır."