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Eski bakan Şerif Ercan, hayatını kaybetti

EDİRNE, (DHA)- DEVLET eski Bakanı Şerif Ercan (80), Ankara'da hayatını kaybetti

12 Haziran 2018 21:43

EDİRNE, (DHA)- DEVLET eski Bakanı Şerif Ercan (80), Ankara\'da hayatını kaybetti. Ercan\'ın, yarın TBMM\'de düzenlenecek törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı\'nda toprağa verileceği belirtildi.
Devlet eski Bakan Şerif Ercan, Ankara\'da bugün hayatını kaybetti. 49\'uncu hükümette Devlet Bakanlığı ve 19\'uncu Dönem Edirne Milletvekilliği yapan Ercan için yarın TBMM\'de tören düzenlenecek. Ercan, daha sonra Cebeci Asri Mezarlık Camii\'nde ikindi namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

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