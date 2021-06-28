Korkmaz’ın uçağı Venezuela-Türkiye arasında 40 sefer yapmış

ABD’nin Avusturya’dan iadesini istediği, Türkiye’de de hakkında kara para aklama suçlaması bulunan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks uçağını kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski bakan Mehmet Ağar’ın ardından eski bakan ve halen Prag büyükelçisi olan Egemen Bağış’ın da kullandığı ortaya çıktı. Söz konusu uçağın kuyruk numarasının medyaya yansımasının ardından uçuş rotası da dikaktleri çekti. Korkmaz'ın uçağının Türkiye, Venezuela arasında 40 sefer yaptığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını seçim döneminde sıkça kullandığı haberlerinin ardından bakanlıktan açıklama yapılmış; “uçağın 2017 yılındaki seçim çalışmaları sırasında kiralandığı” belirtilmişti. Açıklamada, “"Süleyman Soylu’nun sahibi bulunduğu işyeri adına kesilen faturanın bedeli, yine kendi firmasından ödenerek, süreç tamamlanmıştır" denilmişti.

Cumhuriyet’ten Tuncay Mollaveisoğlu imzalı habere göre,TC-YYA kuyruk numarası ile detaylarının medyaya yansıması üzerine SBK’ye ait uçağın rotası da tartışma konusu oldu. Çünkü uçakların plakası anlamına gelen kuyruk numaraları ile her uçağın rotasını geçmişe dönük olarak bulmak mümkün. Gazeteci Seher Sultan, kuyruk numarasını takip ederek Korkmaz’ın son bir yılda uçtuğu güzergâhları ortaya çıkardı. Korkmaz’ın içinde yer alıp almadığı belli değil ancak Türkiye, Venezuela arasında tam 40 sefer yapıldığı kayıtlarda görünüyor.

Venezuela, Sedat Peker’in Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ı, “‘uyuşturucu güzergâhını düzenlemek için ziyaret etti” iddiasını ileri sürdüğü ülkeydi.