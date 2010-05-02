Eski Bakan Osman Pepe'den 'büyük yatırım'

T24 - Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe’nin, Kar Elektrik’e sahip olmak için uyguladığı taktiğin aynısını Altınova’daki Hat-San Tersanesi’nde de yaptığı ortaya çıktı. Emanetçi gibi görev alan Cüneyt Turkut’a kurdurulan Hat-San Tersanesi de, tıpkı Kar Elektrik gibi Pepe bakanlığı bıraktıktan sonra aile şirketine devredildi. Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe’nin aile şirketi Pekar Grubu’nun nasıl büyüdüğü ortaya çıkmaya başladı.



Pekar, Pepe kardeşlerin kısaltmasından oluşmuş bir isim. Osman Pepe ve oğullarının aile şirketi olan Pekar grubunun enerji alanında ’En büyük yatırımımız’ diye lanse ettiği Kar Elektrik Üretim Limited Şirketi’nin Gürcistan faaliyetleri dün Vatan gazetesinde yer almıştı.



Yine Turkut başrolde



Vatan gazetesinin haberine göre; Pepe’lere ait Pekar Grup’un ilginç büyüme öyküsünde ikinci perdede başrolde ise denizcilik alanındaki yatırımı Hat-San Tersanesi var. Bu yatırımda da tıpkı Kar Elektrik’te olduğu gibi şirketi önce başkalarının kurduğu, Osman Pepe’nin bakanlık koltuğundan ayrılmasından sonra da Pepe’lerin aile şirketine geçtiği dikkati çekiyor. Osman Pepe’nin oğullarının bir gemi aldığı daha önce basına yansımıştı. Farkedilmeyen ise denizcilik alanındaki faaliyetlerin arkasından da yine emanetçi gibi rol oynayan Cüneyt Turkut’un çıkması oldu. Üstelik işin içinde Bakan Pepe’nin tersane yatırımının gerçekleşmesini sağlamak için bakanlık gücünü kullanması gibi önemli bir ayrıntı da var... Kronolojik olarak gidersek Hat-San adlı şirket Cüneyt Turkut tarafından 28 Ocak 2005’te Zekayi Karacan adlı biriyle yüzde 50-50 ortaklıkla kuruldu. 31 Mart 2005’te Zekayi Karacan hisselerini Akif Çaylak’a devrederken Cüneyt Turkut’un payı aynı kaldı. 10 Mayıs 2007’de ise şirket ortaklığına Nureddin Çelik, Hasan Osman Çelik, İmran Çelik ve Abdulvahap Çelik de dahil oldu. 28 Ekim 2008’de ise toplam 5 milyon TL sermayesi olan şirkette yine hisse değişimi oldu ve 4.5 milyon TL’lik yani şirketin yüzde 90’ına denk gelen hisseler Pekar İnşaat’a geçti. 19 Ekim 2009 tarihli son sicil kaydına göre şirketin yönetim kurulu Mehmed Halid İsmail Pepe, Mustafa Talha Pepe ve Mesut Ahmet Pepe’den oluşuyor. Yani Bakan Osman Pepe’nin 3 oğlundan.



Tersane izni Pepe’den



Şirketin devri, devreden kişinin kimliği kadar Hat-San Tersanesi’nin de bünyesinde bulunduğu Altınova tersaneler bölgesinin kuruluş hikayesi de oldukça ilginç demiştik. Onu da biraz açalım. Zira bu tersanenin kuruluşunda Bakan Pepe’nin önemli rolü var. Belli ki bu yatırımın Türkiye için gerekliliğine daha o günlerde inanmış ve “İleride inşallah bizim aile şirketinin de burada bir şirkette hissesi olur” demiş. Yalova’ya yakın Altınova’da tersane projesinin hayata geçirileceği açıklanınca büyük tartışmalar yaşanmıştı. 1999 depreminden çok etkilenen ve birinci derece deprem alanı olarak ilan edilen bölgede tersane projesinin doğru olmayacağı eleştirileri yapılmış özellikle çevreciler projeye karşı çıkmıştı. Mevcut yasalarla bölgeye tersane yapılması mümkün görünmezken, Bakan Pepe’nin üstün gayretleri ile tersaneye izin çıktı. Bakan Pepe, gerekli olan Çevre Bakanlığı’na ait ÇED raporunu 8 Ağustos 2005’te hazırlattı ve bölgede dolgu işlemleri başladı. 23 Şubat 2006 tarihinde de inşaatlar başladı. 29 Kasım 2008’de tersanedeki ilk gemi denize indirilirken kurdelayı ise Çevre ve Orman eski Bakanı Osman Pepe kesti.





Oğullarım gemisini sattı tersane hissesi satın aldı



Pekar Grup internet sitesindeki bilgilere göre Hat-San tersanesi yıllık 60.000 dwt yeni gemi inşa kapasitesine sahip. Denize 145 metre cephesi olan ve 40 bin metrekarelik alanda kurulu Hat-San’ın 180 metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki beton kızağı aynı anda 2 veya 3 gemi inşasına izin verebiliyor. Şirketin değeri en az 40 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bakan Pepe, Hat-San’ı devir aldıkları duyulduğunda “Bakanlığım döneminde Altınova gibi yüzlerce yere izin verdim. Burada milyon dolarlık yatırımlar yapılıyor. Bir sürü insan için ekmek kapıları açılıyor. Depremde birinci derecede riskli Japonya’da bile buna benzer binlerce proje yapılıyor. Milletvekili bakan çocukları yatırım yapamayacaklar mı? Oğullarım kendilerine ait Akçaabat isimli gemilerini iki yıl önce sattı. Bu parayla da Hat-San’dan hisse satın aldılar” demişti. Bakan Pepe oğullarının Akçaabat isimli gemiyi satıp tersaneyi aldıklarını belirtirken, neyi satıp Akçaabat adlı gemiyi satın aldıklarını söylemeyi ise unutmuştu.





