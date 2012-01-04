-Eski bakan Oktay'a 26,5 yıl hapis talebi İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - ''Ergenekon davası ve soruşturmasını etkilemeye teşebbüs ettikleri'' öne sürülen 11 kişi hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın ''Ergenekon silahlı terör örgütü yapılanmasının yargı teşkilatındaki örgütlenmesinden ve dava takiplerinden sorumlu örgüt üyesi olduğu'' kaydedildi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından hazırlanan iddianamede, elde edilen tüm bu deliller birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli Mehmet Seyfi Oktay'ın, Ergenekon silahlı terör örgütü yapılanmasının yargı teşkilatındaki örgütlenmesinden ve dava takiplerinden sorumlu örgüt üyesi olduğu, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve yargı görevini yapanı etkileme suçlarını işlediği belirtildi. Oktay'ın ''silahlı örgüte üye olmak'', ''hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek'', ''yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs etmek'' ve ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek'' suçlarından 10 yıl 9 ay ila 26,5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, diğer sanıklar Tülay Bekar, Ali Hadi Emre, Mehmet Cengiz, Kudbedin Kaya, Canfer Balçık ve Hüseyin Yıldırım'ın da ''silahlı örgüte üye olmak'', ''yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs etmek'' ve ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek'' suçlarından 10 ila 22'şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları öngörülüyor. Sefa Altıoğlu, Şehriban Nihan Atasagun, Ali Haberal, Erkan Bülent Haberal'ın, Ergenekon silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüt adına suç işledikleri belirtilen iddianamede, bu şüphelilerin de 10 ila 22'şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları istendi.