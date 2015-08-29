Eski Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun otomobili alev aldı

Antalya’ya giden eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun makam otomobili, Gazi Bulvarı üzerinde seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı.

Mevlüt Çavuşoğlu araçtan inerken, korumaları ve şoförü yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Çavuşoğlu, Finike Belediye Başkanı AkP'li Kaan Osman Sarıoğlu’nun oğlu Hasan Emir’in sünnet törenine katılmak üzere kendisini takip eden koruma aracıyla olay yerinden ayrıldı. Korumalar ise alevleri yangın söndürme tüpüyle söndürdü.

Eski bakan Çavuşoğlu, önemli bir durum olmadığını, motorun alt kısmına giren bir naylon parçasının motorun sıcaklığıyla eridiğini belirtti.

Çavuşoğlu, arkadan kendilerini takip eden koruma aracındakilerin durumu fark ettiğini, bunun üzerine koruma aracıyla yollarına devam ettiğini söyledi.