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Dünya

Eski bakan Kotak öldü LEFKOŞA (A.A)

12 Eylül 2011 02:15

-Eski bakan Kotak öldü LEFKOŞA (A.A) - 11.09.2011 - KKTC eski bakanlarından, gazeteci-yazar İsmet Kotak (72) hayatını kaybetti. 20 Ağustos'da rahatsızlanarak, önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine, ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine kaldırılan Kotak'ın, aort damarlarında yırtık olduğu belirlenmiş ve YDÜ Hastanesinde ameliyat edilmişti. 20 Ağustos'tan beri YDÜ Hastanesinde tedavisi süren Kotak, üç haftadır derin koma durumununda bulunuyordu. Kotak, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 1939 Gazimağusa Doğunlu olan ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini bitiren Kotak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürlüğü de yaptı. Kotak, Kıbrıs Türk Basın Konseyi başkanlığını da yürütüyordu.

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