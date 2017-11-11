Eski Bakan Kılıç, şehit ailesini Cumhurbaşkanı ile konuşturdu

Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)- SAMSUN Ak Parti Milletvekili ve eski Bakan Akif Çağatay Kılıç, Şehit Uzman Çavuş Yahya Acar\'ın ailesini ziyaret etti. Kılıç, baba Arslan Acar\'ı telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştürdü.

Ak Parti Samsun Milletvekili ve Eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, geçen Eylül ayında şehit olan 41 yaşındaki Uzman Çavuş Yahya Acar\'ın kabrini ziyaret etti, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Aile tarafından okutulan mevlide katılarak dua eden Kılıç, şehidin kabri başında baba Arslan Acar\'ı, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit babasına taziye dileklerinde bulundu.



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