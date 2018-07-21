Eski bakan Kaya'nın kardeşi bakan yardımcısı olarak atandı

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2015 yılından bu yana Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı olarak görev yapan kardeşi Dr. Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na atandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, 24 Haziran seçimlerinin ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte bakanlıklardaki müsteşarlıklar kaldırıldı. Bu değişliğin ardından bazı bakanlıklarda 4 yardımcı birden oldu. Bir önceki kabinede Aile ve Sosyal Politikalar bakanı olan Fatma Betül Sayan Kaya'nın (BTK) Başkanı görevinde bulunan kardeşi Dr. Ömer Fatih Sayan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, atandı.

Sayan'ın kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytek ise Aile Bakanlığında Müsteşar yardımcılığı görevinde bulunmuş, daha sonra istifa etmişti. Ayşe Sayan geçtiğimiz yıl da Kuveyt'e büyükelçi olarak atanmıştı.

Dr. Ömer Fatih Sayan kimdir?

Dr. Ömer Fatih Sayan, 10 Haziran 1977 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümlerini bitirdi.

Yüksek Lisansını burslu olarak Almanya Münih Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Mühendisliği’nde İnsan Makine Haberleşmesi alanında yapan Sayan, doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği’nde Duygusal Zeka Modeli oluşturulması konusunda yaptı. İngiltere Oxford Üniversite’sinde ise ‘Diplomasi’ eğitimi aldı.

1995 yılında iş yaşamına başlayan Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ardından Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalıştı. Silikon Vadisi İnsiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulundu. Türkiye ve Almanya’da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi. Araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunmaktadır.