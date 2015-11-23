Eski bakan Kamran İnan, hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı Kamran İnan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Eski Devlet Bakanlarından Edip Safter Gaydalı'nın amcası olan Kamran İnan Doğruyol Partisi döneminde Süleyman Demirel'e karşı aday olmuştu. İnan, Türk siyasetinde “Türkiye haini en çok olan ülke” sözleriyle tanınan isimdi. İnan’ın cenazesi, Bitlis’in Hizan İlçesi’nin Gayda köyünde toprağa verilecek.

Kimdir?

Kamran İnan Bursa Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden sonra Cenevre Siyasal Bilgiler fakültelerini hukuk doktorası ile bitirdi. Dışişleri Bakanlığı'na girdi. 14 Ekim 1973 tarihinde Adalet Partisi'nden Bitlis senatörü seçildi. İstifa ettiği 7 Haziran 1979 tarihine kadar Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanlığı, Türkiye-AET karma parlamento grubu başkanlığı ile 1977-1978 yılları arasında enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı görevlerinde bulundu. 1979 yılından başlayarak Birleşmiş Milletler Cenevre Temsilciliği'nde Türkiye'nin daimi temsilcisi oldu. 1983 yılına kadar bu görevinde kaldıktan sonra yeni kurulan Milliyetçi Demokrasi Partisi'ne katıldı ve Bitlis milletvekili seçildi.

1987 yılında Anavatan Partisi'ne geçti ve bu sefer bu partiden milletvekili seçildi. 1987-1991 yılları arasında kurulan ANAP hükümetlerinde devlet bakanı olarak görev aldı. 1993 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü üzerine yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Anavatan Partisi tarafından DYP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel'e karşı aday gösterildi. 17., 18., 19. ve 20. dönemlerde Bitlis'ten, 21. dönemde Van'dan milletvekili seçildi. TBMM Dışişleri Komisyonu başkanlığı görevinde bulundu. Fransa'dan Légion D'Honneur Nişanı (2006'da Ermeni soykırımı yasasını gerekçe göstererek iade etti), Avrupa Parlamentosu Altın Madalyası ile Türkiye-AET Ortaklığı Gümüş Madalyası sahibidir.