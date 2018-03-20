Eski Bakan Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi (2)

\'İSLAM DÜŞMANLARINA FIRSAT VERMEDİ\'

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel\'in cenazesi TBMM\'de düzenlenen törenin ardından Ankara Hacı Bayram Camisi\'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bazı bakanlar ve aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş\'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında Güzel için dua edildi. Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

\"Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Hasan Celal Güzel bey, bir devlet ve siyaset adamı olarak şüphesiz ki bu ülkede görevli olduğu dönemlerde milli, yerli ve vatansever bir vatan evladı olarak hizmetlerde bulundu. Tanıdığımdan bu yana özellikle İslam düşmanlarına, din düşmanlarına fırsat vermedi. Bunu 28 Şubat\'ta da 15 Temmuz\'da da gördük. Bunu özellikle başörtüsü meselelerinde de gördük. O, dik ve cesur duruşuyla ülkemizdeki konumunu her zaman bir ilim ve irfan sahibi olarak korudu. Bundan dolayı da gerçekten kendisine hep müteşekkir olduk. Rabbim inşallah taksiratını hasenata tebdil eyler ve mekanını cennet eyler.\"

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Güzel\'in Türk bayrağına sarılı tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı.

Güzel\'in cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı\'na götürüldü.



Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)



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