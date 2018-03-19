Eski bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Hasan Celal Güzel, hayatını kaybetti.

Hasan Celal Güzel, fizik tedavi için gittiği Denizli'de rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Güzel'in böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir nakil beklediği ifade edildi. Güzel, dün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alımıştı.

Eski bakan Hasan Celal Güzel’in yaşamını yitirdiği Güven Hastanesi’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bilinen karaciğer yetmezliği, diyaliz gerektiren kronik böbrek yetmezliği ve ileri evre kalp yetmezliği tanıları olan Sayın Hasan Celal Güzel, genel durum bozukluğu ve derin anemi nedeniyle 18 Mart 2018 günü 19.03’te hastanemize kabul edilmiştir. İlk değerlendirme sonucunda septik şok tablosunda olduğu saptanan hasta Genel Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınarak, antibiyotik tedavisi ve diğer destek tedavisi başlanmıştır. Ağır akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle entübe edilerek izlenmiştir. Uygulanan yoğun tedaviye yanıt vermemiş ve sabah 05.45’te kardiyak arrest tablosu gelişmiştir. Kardiyopulmoner resusitasyona cevap vermemiş ve saat 06.15’te eksitus kabul edilmiştir.

Cenaze namazı yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlenecek Devlet Töreni’nin ardından Hacı Bayram Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacaktır. Merhum, Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedilecektir.”

"Gerekirse silahımı alıp dağa çıkarım"

38 yaşındayken Türkiye’nin en genç Başbakanlık Müsteşarı olan ve 24 Ocak 1980 kararlarında önemli rol oynayan Hasan Celal Güzel'in çözüm süreci döneminde T24'e yaptığı "Gerekirse silahımı alıp dağa çıkarım" açıklaması tartışmalara neden olmuştu. Prof. Dr. Baskın Oran'ın "dağa çıkmayı meşrulaştırıyor" dediği Güzel, o dönem Başbakanlık tarafından belirlenen akil insanlar heyeti için de "PKK'cı" demişti.

TIKLAYIN - Hasan Celal Güzel: Gerekirse silahımı alıp dağa çıkarım; Akil İnsanlar'ın yarısı PKK’cı

Hasan Celal Güzel kimdir?

Hasan Celal Güzel, 1945 yılında Gaziantep'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Makro ekonomi alanında "Türkiye'nin İktisadi Büyüme Modelleri" adlı tezini verdi.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) çeşitli ekonomik ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör sorumlusu olarak çalıştı.



Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, İZDK Genel Müdür Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, DPT Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ve Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar tedbirlerinin alınmasında önemli bir rol oynadı. 1983 yılında 38 yaşında Türkiye'nin en genç Başbakanlık müsteşarı oldu.



Ayrıca; çeşitli üniversitelerde, akademilerde ve Kara Harp Okulu'nda ekonomi, maliye, hukuk, ekonomik ve sosyal tarih, ekonomik sistemler-doktrinler ve kamu yönetimi konularında öğretim görevlisi olarak hizmet verdi ve akademik çalışmalar yaptı.



1986 Yılında girdiği ara seçimlerde Anavatan Partisi'nden (ANAP) Gaziantep Milletvekili seçildi ve Turgut Özal Hükümeti'nde, Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev aldı. 1987 yılı genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. Ayrıca, 1986-1989 yılları arasında Dışişleri Bakan Vekilliği görevinde bulundu. 1989 yılında yapılan ANAP Olağanüstü Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığı ve Başbakanlık için adaylığını koydu. Ancak seçilemedi.



23 Kasım 1992'de Yeniden Doğuş Partisi'ni (YDP) kurdu ve Genel Başkan seçildi.



1994 Yılı sonunda "Yeni Türkiye" isimli 2 aylık akademik dergiyi yayınlamaya başladı. Burası 8 yılda bir okul haline geldi. Bu süre içinde 3 bin 500'ün üzerinde makale ve 40 bin sayfalık külliyat ortaya çıkarıldı. Ayrıca Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Merkezi'ni kurarak demokrasi üzerine kitaplar yayınladı. 1998 Yılında Cumhuriyetin 75. Yıldönümü münasebeti ile 5 ciltlik bir 'Cumhuriyet' çalışması, Osmanlı'nın 700. Kuruluş yıldönümü için 12 ciltlik uluslararası 'Osmanlı araştırması ve 2002 yılında 21 ciltlik uluslararası 'Türkler' çalışmasını gerçekleştirdi.