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Eski Bakan Günay'dan 'adalet' ve 'kalkınma'lı tweet

Ertuğrul Günay: "Adalet ve Kalkınma" dünyayı güzelleştirmek,"yaratılmışı sevmek" ve yapılaşmada, varsıllaşmada, tüketmekte aşırıya gitmemek değil midir?

31 Mayıs 2013 13:54

Eski Adalet ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Taksim Gezi Parkı'nda yıkım çalışmaları ve engel olmak isteyenlere polisin müdahalesini Twitter'dan eleştirmeye bugün de devam etti.

Günay, Twitter'da tepkisini şöyle dile getirdi:

1. Bugün cuma; bizim inancımızda insanlar toplanıp sorunlarını,bilgilerini paylaşır,doğruyu bulmaya çalışırlar. O zaman birlikte düşünelim.

2. İstanbul'da,kamunun elinde kalmış birkaç parça yeşili bina/AVM yapıp ranta kurban etmek mi doğru, koruyup,insanların yararına sunmak mı?

3. Herkes elini vicdanına koysun! İstanbul'da orta gelirlinin Beyoğlu'nda gezi parkından daha kolay paylaşıp yararlanacağı başka neresi var?

4. Bu bir ağaç fetişizmi değil; Istanbul'da, şehir içinde kalan birkaç yeşil alanı tüketim/rant/kar hırsına teslim etmemenin mücadelesidir.

5. "Adalet ve Kalkınma" dünyayı güzelleştirmek,"yaratılmışı sevmek" ve yapılaşmada, varsıllaşmada, tüketmekte aşırıya gitmemek değil midir?

Günay, Gezi Parkı'nda müdahalenin yapıldığı ilk gün de tepkisini yine Twitter'dan dile getirmişti.

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