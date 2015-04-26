Eski Bakan Günay: Mahkeme kararlarını engelleyen suç işler

İzmir Bağımsız Milletvekili ve eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan polisler ve Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca hakkında verilen tahliye kararına rağmen serbest bırakılmamasına tepki gösterdi. Günay, "Bunu geciktiren herkes suç işlemiş olur." dedi.

22 Temmuz operasyonunda tutuklanan polisler ve Gülen cemaati yayınlarını kapsayan 14 Aralık operasyonu kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve 75 polisle ilgili Asliye Ceza Hakimliklerince tahliye kararı verildiği; ancak kararın UYAP'a girişinin engellenmek istendiği ileri sürüldü.

Mahkeme, aralarında Hidayet Karaca, polis müdürleri Yurt Atayün, Ertan Erçıktı, Mustafa Kılıçaslan, Kazım Aksoy, Tufan Ergüder, Ali Fuat Yılmazer, Erol Medirhan, Ömer Köse'nin de bulunduğu 76 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

Uygulamaya Twitter hesabından tepki gösteren Ertuğrul Günay, şunları söyledi:

"Mahkemenin verdiği tahliye kararının uygulanması engellenemez. Bu uygulamayı savsaklayan, yahut geciktiren herkes suç işlemiş olur. Gazeteci Hidayet Karaca ve Yakup Saygılı'nın da aralarında bulunduğu emniyet mensuplarının tahliye kararı önemli ve iyi bir haber."