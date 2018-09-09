Eski Bakan Fakıbaba: Şarbonla ilgili şu soruların cevaplanması lazım...

Kurban Bayramı'nın ardından ilk olarak Ankara'da tespit edilen daha sonra İstanbul Silivri'de büyükbaş hayvanlarda görülen şarbon hastalığı gündemdeki yerini korurken eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Ahmet Eşref Fakıbaba, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye "halkı aydınlatın" tavsiyesinde bulundu.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk 'e konuşan eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bizim dönemimizde alınan hayvanlar, uluslararası standartlara uygundu ve hepsi ari ülkelerden getirildi. Biz insanımızın sağlığı konusunda en ufak bir risk almadık" dedi.

Şarbon vakasında kaç kişiye teşhis konulduğu ve can kaybı olup olmadığı konusunda yetkililerin halkı aydınlatmasını isteyen Fakıbaba, “Olayın büyütülmesinde, et fiyatlarını artırmak isteyen fırsatçı lobiler de var'' dedi. Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu soruların cevaplanması gerekir. Kaç kişi hastalandı? Kaç kişiye teşhis konuldu? Konulan teşhis nedir? Şarbondan dolayı yaşamını yitiren var mı? Sayın Bakan'ın ve yetkililerimizin, bu fırsatçılara meydan vermeden, toplumumuzu rahatlatacak açıklamaları yapacağına inanıyorum. Benim için insan sağlığı, herşeyden önemlidir.”