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Eski bakan Ertuğrul Günay: Türkiye’de ekonomik kriz yok; adaletsizlik, israf, yolsuzluk ve arsızlık var

"Buradan çıkmak imkânsız değil; yeter ki, adalet, liyakat, tevazu, tasarruf, kurumsallık ve saydamlık olsun"

15 Aralık 2021 15:45

2007'den 2013'e kadar AKP hükûmetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini yapan Ertuğrul Günay iktidara “adalet, liyakat, tevazu, tasarruf, kurumsallık ve saydamlık” çağrısı yaparak “Türkiye’de ekonomik kriz yok; adaletsizlik, israf, ehliyetsizlik, görgüsüzlük, yolsuzluk ve arsızlık var” dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter’da ekonomi ile ilgili paylaşım yapan Günay, “Türkiye’de ekonomik kriz yok; adaletsizlik, israf, ehliyetsizlik, görgüsüzlük, yolsuzluk ve arsızlık var. Buradan çıkmak imkânsız değil; yeter ki, adalet, liyakat, tevazu, tasarruf, kurumsallık ve saydamlık olsun” dedi.

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