Eski bakan Ertuğrul Günay: Türkiye’de ekonomik kriz yok; adaletsizlik, israf, yolsuzluk ve arsızlık var

2007'den 2013'e kadar AKP hükûmetinde Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini yapan Ertuğrul Günay iktidara “adalet, liyakat, tevazu, tasarruf, kurumsallık ve saydamlık” çağrısı yaparak “Türkiye’de ekonomik kriz yok; adaletsizlik, israf, ehliyetsizlik, görgüsüzlük, yolsuzluk ve arsızlık var” dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter’da ekonomi ile ilgili paylaşım yapan Günay, “Türkiye’de ekonomik kriz yok; adaletsizlik, israf, ehliyetsizlik, görgüsüzlük, yolsuzluk ve arsızlık var. Buradan çıkmak imkânsız değil; yeter ki, adalet, liyakat, tevazu, tasarruf, kurumsallık ve saydamlık olsun” dedi.