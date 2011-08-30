Eski bakan çıplak





T24 - Slovenya’da 2008 yılında içişleri bakanlığı görevine getirilen ve hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa eden 37 yaşındaki Katarina Kresal, bu kez çıplak fotoğrafıyla gündeme geldi.











Slovenya’nın FBI’ı olarak bilinen Ulusal Soruşturma Bürosu (NSI) olimpiyatların iptaline tesislerin inşaatında yapılan yolsuzlukların neden olduğunu, Katarina’nın da annesi ve akrabaları aracılığıyla bu yolsuzluğa karıştığını tespit etti. Katarina, bu soruşturma kapsamında 10 Ağustos’ta istifa etmişti.







Bu olaydan bir hafta sonra da Katarina Kresal hakkındaki skandallar patladı. Nedeljini Jutarnji gazetesi, genç içişleri bakanının delil karartamadan uyuşturucu kullanmaya kadar bir çok sabıkası olduğunu öne sürdü. 200 kilometre hızla giden bir araçta yakalanan Katarina’nın uyuşturucu kliniğini ziyareti sırasında yaptırdığı testte kokain kullandığı ortaya çıktı. Ancak bu basından gizlendi.







İstifanın ardından Katarina Kresal'in internet sitesinde yayımlanan bildiride, , şu görüşlerine yer verilmişti: ''Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun benim ve benimle birlikte çalışan ekibin çalışmalarına şüphe duyduğu nedeniyle, İçişleri Bakanı görevinden istifa ediyorum. İçişleri Bakanlığı'nın başında bulunduğum ilk günden beri, yolsuzluğa karşı mücadele hep önceliğimiz olmuştur.''











